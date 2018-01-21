قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة أنجزت خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية 245 ألف وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي حتى الآن، بتكلفة 32 مليار جنيه.



وأضاف «يونس»، خلال لقائه ببرنامج «دفتر أحوال»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، أمس السبت، أنه يتم العمل حاليًا على تنفيذ 355 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 71 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء منها في الربع الأول من 2019، متابعًا أن 135 ألف مواطن استلموا وحداتهم السكنية حتى الآن، بعد الانتهاء من إجراءاتهم البنكية.



وأوضح أن عدد الوحدات التي نفذتها الدولة في مشروع الإسكان الاجتماعي على مدار 4 أعوام، تصل إلى 600 ألف وحدة سكنية، بمعدل 150 ألف وحدة سنويًا، وبمقارنة ذلك مع ما تم إنجازه بين 1976 حتى 2005، يتضح أنه تم إنشاء مليون و250 ألف وحدة، بمعدل 42 ألف وحدة سنويًا، على مدار الـ30 عامًا الماضية.



وتابع أنه منذ 2005 حتى 2013، كان معدل تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي يصل إلى 48 ألف سنويًا، وهو ما ضاعفته الدولة حاليًا لـ3 أضعاف، ليس في زيادة عدد الوحدات فقط، إنما فيما يتم تنفيذه في المرافق والخدمات وتنوع الوحدات في كل محافظات مصر.



