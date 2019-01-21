السلطات في نيبال تلقي القبض على بريطاني بشبهة الاعتداء الجنسي على أطفال

صرح مسؤولون نيباليون، اليوم الاثنين، بأن الشرطة ألقت القبض على بريطاني، 50 عاما، بشبهة الاعتداء الجنسي على أطفال داخل البلاد.

وقال أوما براساد تشاتوربيدي، المتحدث باسم المكتب المركزي للتحقيقات التابع للشرطة، إن وحدة خاصة من الشرطة أغارت على شقة يسكنها الرجل في كاتماندو صباح أمس الأول السبت ووجدت 3 أطفال قصّر ومساعدين اثنين.

وأضاف: "لقد وصل إلى نيبال بتأشيرة سياحية واستأجر شقة"، موضحا أن توقيفه جاء في إطار حملة ضد الأجانب المشتبه في تورطهم في اعتداءات جنسية على أطفال.

وأوضح المسؤول الأمني أنه جرى توقيف 10 أجانب للاشتباه في اعتدائهم على أطفال خلال السنوات الـ3 الماضية.

وقال تشاتوربيدي: "نجري المزيد من التحقيقات، ولكن حتى الآن توصلنا إلى أنه وصل إلى نيبال ما لا يقل عن 16 مرة. واعتاد كل مرة على المكوث لشهر قبل العودة إلى بلاده"، وأوضح أن الشرطة تعمل على مراجعة زياراته السابقة.

وكان تم إلقاء القبض على فرنسيين اثنين بالتهمة ذاتها على مشارف كاتماندو في يوليو من العام الماضي.

ووفقا لقانون نيبال، فإن الإدانة بالاعتداء الجنسي على أطفال جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.