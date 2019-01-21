الشاعر تامر حسين يهنئ «حماقي» بمناسبة ألبومه الجديد «كل يوم من ده»

هنأ الشاعر الغنائي تامر حسين، اليوم الإثنين، المطرب محمد حماقي، بمناسبة ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، والمقرر طرحه يوم 24 يناير الحالي.

نشر "حسين"، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة تجمعه بـ"حماقي"، وعلق قائلًا: "إن شاء الله ربنا يكرمه فيه، هو عامل مجهود كبير مع كل المبدعين الكبار، شعراء وملحنين وموزعين وإن شاء الله يبقى ألبوم مختلف كالعادة ياحماقي".

وأوضح أنهما اجتمعا في أغنية "دايمًا عايشين"، وكانت من كلماته وألحانه، وأغنية "تحياتي"، في العيد الوطني لدولة الإمارت، ألحان عمرو مصطفى.