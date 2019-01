الشاعر تامر حسين يهنئ «حماقي» بمناسبة ألبومه الجديد «كل يوم من ده»

View this post on Instagram

مبروك لصديقى وأخويا المٌحترم الفنان محمد حماقى على البومه الجديد ( كل يوم من ده ) ان شاء الله ربنا يكرمه فيه هو عامل مجهود كبير مع كٌل المبدعين الكبار شٌعراء وملحنين وموزعين وان شاء الله يبقى البوم مختلف كالعادة ياحماقى 👍😘 احنا عاملنا مع بعض قبل كده ( دايماً عايشين ) كانت كلامى ولحنى واغنية ( تحياتى) ف العيد الوطنى ل الامارت الحان عمرو مصطفى وأول مرة اشاركه ف البوم