الشاعر تامر حسين يهنئ «حماقي» بمناسبة ألبومه الجديد «كل يوم من ده»

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هنأ الشاعر الغنائي تامر حسين، اليوم الإثنين، المطرب محمد حماقي، بمناسبة ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، والمقرر طرحه يوم 24 يناير الحالي.
نشر "حسين"، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة تجمعه بـ"حماقي"، وعلق قائلًا: "إن شاء الله ربنا يكرمه فيه، هو عامل مجهود كبير مع كل المبدعين الكبار، شعراء وملحنين وموزعين وإن شاء الله يبقى ألبوم مختلف كالعادة ياحماقي".
وأوضح أنهما اجتمعا في أغنية "دايمًا عايشين"، وكانت من كلماته وألحانه، وأغنية "تحياتي"، في العيد الوطني لدولة الإمارت، ألحان عمرو مصطفى.
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مبروك لصديقى وأخويا المٌحترم الفنان محمد حماقى على البومه الجديد ( كل يوم من ده ) ان شاء الله ربنا يكرمه فيه هو عامل مجهود كبير مع كٌل المبدعين الكبار شٌعراء وملحنين وموزعين وان شاء الله يبقى البوم مختلف كالعادة ياحماقى 👍😘 احنا عاملنا مع بعض قبل كده ( دايماً عايشين ) كانت كلامى ولحنى واغنية ( تحياتى) ف العيد الوطنى ل الامارت الحان عمرو مصطفى وأول مرة اشاركه ف البوم
A post shared by Tamer Hussein (@tamerhusseinofficial) on Jan 21, 2019 at 8:27am PST
مبروك لصديقى وأخويا المٌحترم الفنان محمد حماقى على البومه الجديد ( كل يوم من ده ) ان شاء الله ربنا يكرمه فيه هو عامل مجهود كبير مع كٌل المبدعين الكبار شٌعراء وملحنين وموزعين وان شاء الله يبقى البوم مختلف كالعادة ياحماقى 👍😘 احنا عاملنا مع بعض قبل كده ( دايماً عايشين ) كانت كلامى ولحنى واغنية ( تحياتى) ف العيد الوطنى ل الامارت الحان عمرو مصطفى وأول مرة اشاركه ف البوم
A post shared by Tamer Hussein (@tamerhusseinofficial) on Jan 21, 2019 at 8:27am PST