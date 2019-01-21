عامر حسين: أبو ريدة رفض استقالتي من لجنة المسابقات

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه تقدم باستقالته اليوم الأحد إلى هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، لكن الأخير تدخل ورفض الاستقالة.

وأضاف حسين في تصريحات تليفزيونية: "تقدمت باستقالتي من منصبي اليوم بسبب رفض إقامة مباراة بتروجيت والإسماعيلي في السويس وإقامة مباراة المصري والمقاولون في الإسماعيلية".

وتابع :"علم هاني أبوريدة بالقرار وتدخل من أجل عودتي لمنصبي، وبالفعل نجح في إقناعي بالاستمرار بعدما تدخل في حل أزمة المباراتين".

وأتم: "أتحمل نقد المسؤولين في أي أزمة لكني لات أتقبل نقد وسائل التواصل الإجتماعي، وأسباب استقالتي ليست نتيجة الضغط من الجماهير أو إدارة الأندية، لكن جاء ذلك نتيجة رفض إقامة المباراتين في الملاعب المحددة لها".