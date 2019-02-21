ترامب: لقاء زعيم كوريا الشمالية لن يكون الأخير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لايتوقع أن تكون قمة الأسبوع المقبل، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون، هي آخر اجتماع بينهما.

وأضاف ترامب في البيت الأبيض "لا أعتقد حقيقة أن هذا اللقاء سيكون الأخير"، مؤكدا: "أعتقد أننا سنحقق الكثير".

وذكر ترامب إن لديه "علاقة جيدة جدا" مع كيم، ويبدو أن الزعيم الكوري الشمالي مهتم بتوسيع اقتصاد بلاده، وأشار ترامب إلى الموقع الجغرافي لكوريا الشمالية بين الصين وروسيا والدول الآسيوية قائلا: "لديهم إمكانات عظيمة ورائعة كدولة، وهذا ما يتطلعون إلى الاستفادة منه".

وكان ترامب وكيم قد اجتمعا في سنغافورة في يونيو الماضي، ووقعا على وثيقة تضمنت التزام كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتّحدة بأمن كوريا الشمالية.