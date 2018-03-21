«المهن التعليمية»: صرف معاشات المعلمين في مواعيدها المقررة باستثناء حالات معينة

أكدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، صرف معاشات المعلمين للأعضاء والورثة في مواعيدها المقررة أول الشهر المقبل، باستثناء الورثة الذين لم يسلموا بيان معاش، وكذلك الورثة الذين سلموا بيان معاش به مخالفات وأخطاء.

وقررت هيئة مكتب النقابة صرف معاشات أعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بشمال سيناء دون التقيد ببيان معاش، نظرًا لظروفهم الحياتية.

ووافقت هيئة المكتب على اقتراح إدارة نظم المعلومات بالنقابة العامة، بشأن ميكنة العمل في النقابات الفرعية للمعلمين والعمل بالنظام الرقمي بها، بحيث تتحول النقابات الفرعية في مدة محددة إلى منظومة رقمية تقدم خدمات متطورة ودقيقة وفي أسرع وقت وبأقل جهد.

وأوضحت الهيئة، أنه هناك متابعة مستمرة لأعمال الترميمات والدهانات لعمارات رأس البر حتى تكون جاهزة للمعلمين وأسرهم في أبهى صورها مع مطلع فصل الصيف المقبل.