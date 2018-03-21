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وزير الخارجية العراقي: نرفض خرق القوات التركية للحدود

بغداد - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 21 مارس 2018 - 11:38 ص | آخر تحديث : الأربعاء 21 مارس 2018 - 11:38 ص

أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، اليوم الأربعاء، رفض بلده القاطع لخرق القوات التركية للحدود العراقية.

وشدد «الجعفري»، خلال استقباله أحمد يلدز وكيل وزارة الخارجية التركية، على أن أمام الجانبين فرصا لتعزيز التعاون المشترك، وزيادة حجم الاستثمار، والتبادل التجاري بين البلدين.

وقال «الجعفري»، وفقا لبيان صدر عنه: «في الوقت الذي نحرص فيه على عمق العلاقات (العراقية-التركية)، فإننا نرفض رفضا قاطعا خرق القوات التركية للحدود العراقية، ونجدد تأكيدنا على ضرورة انسحاب القوات التركية من مدينة بعشيقة».

وأكد على أن العراق لن يسمح بتواجد أي قوات على أراضيه تقوم بعمليات عسكرية في أي دولة من دول الجوار.

من جانبه، أكد أحمد يلدز أن بلاده جادة بالمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية بمشاركتها في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، وتخصيصها أكبر ميزانية مالية من بين الدول التي شاركت للاستثمار في العراق.

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن أن بلاده تخطط مع الحكومة الاتحادية العراقية للقيام بعملية عسكرية عبر الحدود في شمال العراق ضد مسلحي منظمة «حزب العمال الكردستاني»، وأشار إلى أن العملية ربما تبدأ بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في مايو القدم.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تقوم بصورة متكررة بإعلان قصف أهداف لمنظمة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وتصنف تركيا المنظمة على أنها إرهابية انفصالية.


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