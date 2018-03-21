الرئيس السيسي يكرم عددًا من النماذج المشرفة لسيدات مصر في حفل تكريم المرأة المصرية

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من النماذج المشرفة والمتميزة للمرأة المصرية في شتى المجالات كل منها رائدة في مجالها، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية.

حيث كرم الرئيس السيسي، الدكتورة فرحة عبد العزيز مأمون الشناوي مديرة مركز أبحاث الخلايا الجزعية رائدة في مجال طب الخلايا الجزعية وأول امرأة تتقلد عمادة كلية طب جامعة المنصورة وحاصلة على أعلى وسام فرنسي "ضابط عظيم".

كما كرم الرئيس كلا من:

- الدكتورة هبة أحمد حنوسة رائدة في مجال تنمية المجتمع والخبيرة الاقتصادية والمديرة التنفيذية لمبادرة نداء للتدريبات الحرفية لتحقيق التنمية المستدامة.

- الدكتورة أمنة محمد نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ويطلق عليها لقب "رائدة الداعيات".

- ماجدة جبران جورجي الشهيرة "بماما ماجي" والحاصلة على جائزة صناع الأمل وهي المبادرة الأكبر عربيًا لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي.

- أمال محمد أمين فكري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية النور والأمل للفتيات الكفيفات ورئيسة معهد الموسيقى التابع للجمعية والتي قامت بالكثير من الأعمال التطوعية الهامة للجمعية واحتضنت أوركيسترا "النور والأمل".

- ليندا سليمان عطية مديرة مدرسة كلية السلام منذ الخمسينيات رائدة في مجال التعليم ساهمت في تنشئة العديد من الأجيال علميًا وفكريًا تخرج من المدرسة 3 من الوزراء الحاليين وهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، بالإضافة إلى الوزيرة السابقة الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق "والتي قالت في كلمة" لم أكن يومًا ما وراء مكسب مادي ولكني استثمرت دمي وشبابي في تربية النشأ كانوا كنوزًا صغيرة ثم كبروا في رعايتي وها هم في كل مكان مضيئون"..ثم حرص الوزراء الثلاثة على التقاط صورة تذكارية معها ومع الرئيس.

- الكاتبة الصحفية أمينة محمد شفيق صاحبة تاريخ حافل بالإنجازات والكتابات المؤثرة والتحقيقات القوية في مجالات الوطن والمرأة والعمال.

- الدكتورة نادية مكاري جرجس رائدة علم الإحصاء في مصر وتخرج على يديها الكثير من خبراء علم السكان والإحصاء في مصر والمنطقة العربية.

- نازلى قبيل أقدم متطوعة في الهلال الأحمر المصري ورئيسة نقابة التمريض سابقًا حصلت على وسام الدرجة الأولى لأعمالها التطوعية عام 1998 ووسام العلوم والفنون من الدرجة الثانية من رئيس الجمهورية عام 1986.

- الفنانة نادية رشاد كاتبة وسيناريست تناولت قضايا المرأة في العديد من أعمالها الفنية ومنها فيلم "أسفة أرفض الطلاق".

- السيدة سلوى والتي شاركت فيلم "الغالية" والذي تم عرضه خلال الاحتفالية.