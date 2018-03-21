الإفراج عن 643 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

وافق وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، على الإفراج عن 773 من نزلاء مصلحة السجون، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2018 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير.

وواصل قطاع مصلحة السجون برئاسة مساعد وزير الداخلية للسجون اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 118 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو بإشراف مدير مباحث السجون اللواء أشرف عز العرب، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 525 نزيلا إفراجا شرطيا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.