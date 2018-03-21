قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المخرجة ساندرا نشأت حاولت إيجاد صيغة جديدة لإظهار الرئيس عبد الفتاح السيسي كإنسان، معربًا عن سعادته بذلك.



وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الثلاثاء، أن إنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعدت المخرجة على ظهور الحوار بهذا الشكل، موضحًا أن «السيسي» كان واضحًا من خلال حديثه عن نشأته في حي شعبي بجوار الجامع الأزهر وسط أسرة متدينة ككل المصريين وليست متعصبة، إضافة إلى وجود علاقات تعاون جيدة بجيرانها المسيحيين.



وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حاول إلقاء الضوء على وطنية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وشجاعة محمد أنور السادات، لكنه كان صريحًا حينما قال إن الدرس المستفاد يتعلق بضرورة وجود توازن بين الطموح والقدرة في الحكم، مؤكدًا إنصافه للرؤساء السابقين، إلا أنه كان منصفًا أكثر مع مصر.



وأوضح أن حديث «السيسي» رغم بساطته إلا أنه كان مؤثرًا ووصل إلى القلوب، معقبًا: «زاد المصريين قربًا من رئيسهم وزاد الرئيس قربًا من شعبه، لأًنه استمع لكل الانتقادات والمطالب التي يريدها الشعب، وهذا الحديث زرع أملًا كبيرًا في قلوب المصريين بأن وطنهم يخطو إلى الأمام».



ولفت إلى إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح إلى حق المصريين في التعبير، لكنه لا بد من التفرقة بين حق الإنسان في النقد والاختلاف وأن يكون جزءًا من جريمة تتعلق بتدمير الوطن، مضيفًا: «وجّه أيضًا رسالة مهمة إلى برامج "التوك شو"، ورسالته إلى للإعلاميين كانت من أهم النقاط في حواره، لا بد أن نجود العمل الإعلامي وأن نقدم جديدًا».



وعرضت الفضائيات المصرية، في الثامنة مساء أمس الثلاثاء، حوار المخرجة، ساندرا نشأت، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في فيلم مدته ساعة بعنوان: «شعب ورئيس 2018».



