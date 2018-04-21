توم كروز ينتهى من «مهمة مستحيلة» جديدة

أعلن النجم العالمى توم كروز، انتهاء تصوير الجزء السادس من سلسلة الافلام الشهيرة «مهمة مستحيلة»؛ حيث يحمل الجزء الجديد عنوان «السقوط»، وكشف كروز أن الفيلم يتضمن عددا من المشاهد الخطرة منها المشهد الاخير الذى تطلب جرأة كبيرة فى تصويره لأنها مطاردة بالطائرات، وإصراره على القيام بأحد المشاهد الخطرة بنفسه بالقفز من مبنى إلى مبنى باستخدام آلات وحبال لرفعه، إلا أنه اختل توازنه واصطدم بالبناية. ويواصل توم كروز فى أحداث الجزء الجديد من «مهمة مستحيلة» تجسيد عميل وكالة «آى إم إف» السرية «إيثان هانت».

الفيلم تم تصويره فى العديد من الدول الأوروبية، منها فرنسا والنرويج وإنجلترا وأبوظبى.

الفيلم من إخراج كريستوفر ماكويرى، ويشارك فى بطولته الممثل البريطانى هنرى كافيل، الشهير بتجسيد البطل الخارق «سوبر مان»، وريبيكا فيرجسون، التى سبق أن شاركت فى بطولة الجزء الخامس من السلسلة Mission: Impossible ــ Rogue Nation الذى عرض على مستوى العالم فى شهر يوليو الماضى، وايك بالدوين، وسايمون بيج فى دور «بينجى دن»، وريبيكا فيرجسون «إلسا فاوست» وفينج رامس «لوثر ستيكل»، وشون هاريس، وسيتم عرضه للمرة الأولى بصالات السينما العالمية فى 27 يوليو المقبل.

يذكر أن كروز نشر مقطع الفيديو الذى يظهر لحظة قفزه بين عمارتين ضمن مشاهد الفيلم، لكن القفزة لم تكلل بالنجاح.