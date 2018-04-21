مؤسس موقع التواصل الاجتماعي المصري: عدد المشتركين وصل مليون ونصف

قال إبراهيم سعد الدين، مؤسس موقع «لم الشمل» للتواصل الاجتماعي المصري، إن الموقع مصري 100% ووصل عدد روادة مليون ونصف من ابناء الوطن العربي وداخل مصر، لافتا إلى أنه يسعى لزيادة أعداد المشتركين إلى 20 مليون عام 2020.

وأضاف في تصريحات لـ«الشروق»، السبت، أن مؤسسي الموقع مصريين، مشيرا إلى أن هناك تواصل مع شركة الاتصالات المصرية؛ من أجل الرعاية، فإذا توصلنا لاتفاق سيكون أكبر حدث لمؤسساتنا، وسينقلها إلى شركة عالمية تنافس موقع فيس بوك.

وتابع: أتمنى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يشجع الابتكار والشباب، مؤكدا أن الموقع يمتلك جميع الإمكانيات والخدمات الموجودة بالمواقع الأخرى.

وطالب بحجب موقع فيس بوك، بعد ما تم تسريب معلومات أكثر من 50 مليون مشترك بأمريكا، مشيرا إلى أن جميع رواد موقع فيسبوك، مخترقين من المخابرات الأمريكية، ولكن بموقعنا لا يمكن لأي دولة اختراقه.

ودعا المصرين إلى غلق حساباتهم على موقع فيس بوك، والانضمام إلى موقع «لم الشمل»، لافتا إلى أن مكتب المؤسسة بمدينة 6 أكتوبر.