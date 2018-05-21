حسام الخولي يعلن استقالته اليوم من الوفد وينضم لـ«مستقبل وطن»



كتب- علي كمال

أعلن المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب «الوفد»، أنه سيتقدم باستقالته من الحزب للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، اليوم الإثنين، بعد الانتهاء من كتابتها.

وأوضح «الخولي»، لـ«الشروق»، أنه يريد أن يترك الحزب الذي تعلم فيه لمدة 34 سنة دون خلافات، متابعا: «خاصة أنني معترض على الطريقة التي يدير بها "أبوشقة" الحزب منذ تولية، والفردية في اتخاذ القرارات».

وأضاف: «ذهبت لـ"أبو شقة"، وباركت له على تولية رئاسة الحزب، وأمددت يدي له، ولكن لم أجد التعاون منه في عملية البناء للحزب في الفترة المقبلة والطريقة مختلفة، وأتمنى له التوفيق لأن حزب الوفد بيتي».

وذكر أنه قرر أن يعطي خبراته في حزب آخر، أفضل من اندلاع الخلافات في كل وقت الفترة المقبلة «وحرقة دم»، لأن العمل السياسي هو القدرة على العطاء وعمل تطوعي، وبالتالي فضل الابتعاد عن الحزب.

وأكد «الخولي»، أنه وقع استمارة عضوية في حزب «مستقبل وطن»، وسيتولى منصب الأمين العام به، مضيفا أن حزب «مستقبل وطن» له دور قوي في الحياة السياسية والشارع المصري، وهو الحزب الحائز على تاني أكبر كتلة برلمانية.

وذكر أن هناك مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة ستنضم للحزب الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه بالمجموعة الموجودة والأخرى التي ستنضم سيحدث طفرة كبيرة داخل الحزب وسيعملون جميعا يدا واحدة، متوقعا أن يحصل على أغلبية برلمانية المجلس المقبل.

ومن جانبه، قال ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي بحزب «الوفد»، إن حسام الخولي، نائب رئيس الحزب لم يتقدم حتى هذا اللحظة باستقالته، وذلك في تعليقه على الأنباء التي ترددت عن انضمام الأخير لحزب سياسي آخر، وتقدمه باستقالته من الوفد.

وأوضح المتحدث باسم حزب الوفد، في تصريحات لـ«الشروق»، أن «الخولي» لم يتقدم حتى الآن باستقالته لرئيس الحزب بهاء الدين أبو شقة، أو السكرتير العام للحزب هاني سري الدين.

وأضاف «الهضيبي»، أنه: «في حال التقدم باستقالته بشكل رسمي، سيتم عرضها على رئيس الحزب للبت فيها»، مشيرا إلى أنه سيتم التعليق عليها فور تقدمه رسميا بها.