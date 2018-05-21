محمد ثابت منسقًا إعلاميًا لمونديال روسيا

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اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم بروسيا 2018، المصري محمد ثابت مدير المركز الاعلامي بالاتحاد الافريقي لكرة القدم (CAF) كمنسق إعلامي بملعب لوجنيكي في نهائيات كأس العالم، حيث يحتضن الملعب 7 مباريات في البطولة منها مباراتي الافتتاح و النهائي.

ويقع ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو و يسع 81 ألف متفرج.

واختارت اللجنة المنظمة 25 منسقًا إعلاميًا على مستوى العالم للمشاركة في نهائيات البطولة، منهم اثنان عربيان فقط هما المصري محمد ثابت والتونسي منذر الشواشي.

ووقع اختيار اللجنة على المصري محمد ثابت وزميله من البرازيل كمنسقين إعلاميين في ملعب لوجنيكي؛ لتنظيم العملية الإعلامية و المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمباريات التي ستقام على الملعب أبرزها مباراتي الافتتاح والنهائي.