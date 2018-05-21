أُحد السعودي يسعى للتعاقد مع حسام البدري

كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، عن دخول حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، حسابات نادي أُحد، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة السعودية أن إدارة نادي أُحد، طرحت اسمي البدري والجزائري خير الدين مضوي على الهيئة العامة للرياضة، في إطار البحث عن مدرب جديد للفريق الأول لكرة القدم في النادي.

وأوضح سعود الحربي، رئيس أُحد، في تصريحاته للصحيفة، اهتمامه بالتعاقد مع البدري، ونفى، في الوقت نفسه، أي تفاوض مباشر لإدارته مع مواطنه أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك والإسماعيلي المصريين سابقًا.

وأضاف: «أتمنى أن يكون حسام البدري، مدرب الأهلي المصري سابقاً، المدرب القادم لفريقنا».

وتابع: «طرحت اسمه، وكذلك اسم الجزائري خير الدين مضوي مدرب النجم الساحلي التونسي، على المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، الذي وعدني بالتعاقد مع مدرب يتمتع باسم وتاريخ كبيرين».

ويذكر أن إدارة فريق أُحد السعودي، تركز حاليًا، على ملف المدرب، بعدما استقرت على عدم التجديد للبلجيكي سيدو ديمبا.

وكان البدري قد تقدم باستقالته من تدريب الأهلي بعد الخسارة من فريق كمبالا سيتي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة هدفين دون مقابل، وذلك بعد أيام قليلة من توديع بطولة كأس مصر على يد فريق الأسيوطي.