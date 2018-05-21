المرصد السوري: دفعة ثانية من مسلحي «داعش» تغادر جنوب دمشق

خرجت دفعة ثانية من مقاتلي تنظيم «داعش» بعد منتصف ليل الأحد، من أحياء في جنوب دمشق متوجهة إلى البادية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك ضمن اتفاق إجلاء لم تؤكده الحكومة السورية.

ويأتي اتفاق الإجلاء الذي تم التوصل إليه برعاية «روسيّة» وبدأ تنفيذه فجر الأحد وفق المرصد، بعد عملية عسكرية بدأها الجيش السوري في 19 أبريل ضد «داعش» في مناطق يتواجد فيها في جنوب العاصمة، أبرزها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وحي الحجر الأسود.

وفي المقابل، نفى الإعلام الرسمي السوري التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن العمليات العسكرية تتواصل ضد الإرهابيين في مساحة ضيقة في شمال حي الحجر الأسود.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «خرجت دفعة ثانية من عناصر (داعش) بعد منتصف ليل الأحد من جنوب دمشق، متجهة إلى الجيب الواقع تحت سيطرة التنظيم المتطرف في البادية السورية».

وخرجت الدفعة الأولى من مقاتلي التنظيم الإرهابي فجر الأحد، وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قالت إنها لحافلات تنتظر نقل الدواعش في مخيم اليرموك.

ومنذ التوصل إلى الاتفاق؛ وفق المرصد، يسري هدوء في جنوب العاصمة بعد أسابيع من المعارك العنيفة والقصف الجوي والمدفعي، كما يقوم تنظيم «داعش» بإحراق مقاره وآلياته.

وأوردت صحيفة «الوطن» -المقربة من الحكومة السورية- أن الهدوء النسبي بدا لافتاً في جنوب دمشق.

وأوضح «عبدالرحمن»، أن عملية الإجلاء تجري ليلاً بشكل سري وبعيدا عن الأضواء، وأعاد ذلك إلى أسباب عدة بينها أن الحكومة السورية لا تعترف بالتفاوض مع داعش، ولتفادي استهداف التحالف الدولي بقيادة واشنطن للقافلة.

وقد تثير عملية الإجلاء موجة من الانتقادات كتلك التي أثارها توصل «حزب الله» إلى اتفاق مع التنظيم قضى بخروج عناصره من المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا باتجاه محافظة دير الزور السورية في أغسطس الماضي.

وهدد التحالف الدولي وقتها باستهداف القافلة، كما أعاق استكمال طريقها أياماً عدة.

وإثر سيطرته الشهر الماضي على الغوطة الشرقية التي بقيت لسنوات معقل الفصائل المعارضة الأبرز قرب دمشق، يسعى الجيش السوري إلى استعادة كامل العاصمة ومحيطها عبر اتفاقات إجلاء أو عمليات عسكرية.

وبمجرد خروج آخر الإرهابيين من دمشق، تصبح العاصمة بالكامل تحت سيطرة القوات الحكومية للمرة الأولى منذ عام 2012.