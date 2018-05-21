عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الإثنين، جانبًا من المظاهرات التي شهدتها المغرب، خلال الساعات الماضية، احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأعرب المشاركون في هذه المظاهرات عن رفضهم لنقل السفارة الأمريكية في القدس، وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 100 شهيد.

وافتتحت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الإثنين الماضي، رسميًا سفارتها بالقدس المحتلة، وذلك بعد القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ عدة أشهر، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.