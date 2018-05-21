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اعتقال «خلية» في طرابلس تابعة لتنظيم مرتبط بسيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام - نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي
سيف الإسلام - نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي

نشر فى : الإثنين 21 مايو 2018 - 10:49 ص | آخر تحديث : الإثنين 21 مايو 2018 - 10:49 ص

أعلنت «قوة الردع الخاصة» التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، اليوم، القبض على خلية تابعة لـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» الموالية للنظام السابق.

وكان عدد من مسؤولي وأنصار النظام السابق في ليبيا قد أسسوا «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» في ديسمبر 2016، وعدوا أنفسهم تنظيما سياسيا يهدف إلى «تحرير ليبيا» وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وترتبط «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» بسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وتعده قائدا رمزيا لها.

وقد أعلن التنظيم في أحد بياناته أن عمله «شعبوي نابع من كونها جبهة شعبية لكل الليبيين دون إقصاء لا تنتمى لحزب أو طائفة أو قبيلة»، وأنه يسعى إلى «إرجاع ليبيا دولة قوية ذات سيادة كما كانت وأفضل تتوفر فيها حاجات المواطن الأساسية والثانوية».


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