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خريطة برامج «شيخ الأزهر والمفتي» والدعاة الإسلاميين في رمضان

كتب ـ أحمد بدراوي:
نشر فى : الإثنين 21 مايو 2018 - 4:58 م | آخر تحديث : الإثنين 21 مايو 2018 - 4:58 م

-شهدت خريطة برامج شهر رمضان الدينية هذا العام انتشارًا لأبرز وأهم المشايخ والدعاة، عبر شاشات الفضائيات ومحطات الإذاعة، وترصدها «الشروق» كالتالي:

 

1 ـ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، يقدم برنامج «الإمام الطيب» يوميًا عبر فضائية CBC كل يوم في 3:30 عصرًا، وبرنامج «حديث شيخ الأزهر» قبل آذان المغرب على شاشة الفضائية المصرية.

2 - مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، يقدم برنامج «حديث الروح» مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على القناة الأولى المصرية، في الساعة 9:50 مساءً، وبرنامج «مع المفتي» على قناة «الناس» في التاسعة مساءً.

3 - مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، يقدم 3 برامج، وهي «مكتبة المفتي» عبر فضائية «الحياة» في الساعة 12:30 ظهرًا، و«فن الدعاء» عبر فضائية «CBC» في الساعة 4 مساءً، و«رب لترضى» الساعة 9:30 مساءً عبر فضائية «قناة الناس».

4 ـ خالد الجندي يقدم 3 برامج، وهي «آية وحكاية» في الساعة الثانية مساءً على راديو 9090 مع الداعية رمضان عبدالمعز، وبرنامج «صلاة وسلامًا» على راديو «نجوم إف إم» يوميًا الساعة 6:05 مساءً، وبرنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «DMC» ويشاركه فيه الداعية رمضان عبدالمعز، في الرابعة مساءً.

5 - الداعية رمضان عبدالمعز، يقدم 3 برامج وهي «لعلهم يفقهون» على قناه DMC، 4 مساءً، و«خير الكلام» كل جمعة على قناة الحياة 4 عصرًا، و«آية وحكاية» في الساعة الثانية مساءً على راديو 9090.

6 ـ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، ويقدم برنامج «حديث الصيام»، عبر فضائية «الحياة»، في الساعة 6:30 مساءً، وبرنامج «ما يرويه عن رب العزة» يوميًا في الثامنة مساءً على قناة «الناس».

7 ـ ويقدم مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية الدكتور أسامة الأزهري برنامج «حديث الصيام» يوميًا في الساعة 6:20 مساءًا على راديو 9090.

8 ـ الدكتور مبروك عطية عبر قناة MBC يقدم برنامج «كلمة سر» في الثالثة عصرًا من كل يوم جمعة.

9 - الداعية الحبيب علي الجفري يقدم برنامج «أيها المريد» عبر CBC يوميًا في العاشرة مساءً.

10 - مصطفى حسني: يقدم 3 برامج أولها برنامج «فكر» عبر فضائية «النهار» كل يوم: 6:30 مساءً، وبرنامج «السلام عليك يا رسول الله» على راديو 9090 في الساعة 6:15 مساءً، بجانب برنامج «حائر» عبر فضائية «On E» في السادسة مساءً.


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