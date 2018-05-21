مصادر يمنية: مقتل 10 عناصر حوثية في مواجهات مع قوات الشرعية بالبيضاء

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أفادت مصادر عسكرية يمنية، بمقتل 10 من مليشيات الحوثي في مواجهات مع قوات الشرعية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، اليوم الإثنين، عن المصادر قولها إن المعارك اندلعت إثر تصدى قوات الشرعية لهجوم للمتمردين على مواقع للجيش اليمني في منطقة حوران وخدار بجبهة قانية.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد استهدفت بعدة غارات مواقع المليشيات المتبقية في سلسلة جبال اليسبل أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

في سياق متصل، أفادت مصادر حقوقية يمينة بارتفاع عدد ضحايا الذين قضوا تحت التعذيب داخل سجون ميليشيات الحوثي إلى 119 شخصا.

يُذكر أن ميليشيات الحوثي نفذت منذ عام 2016 موجة من الاعتقالات طالت عددا من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.