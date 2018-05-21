ولي العهد السعودي يتكفل بتسديد ديون الأندية السعودية

تكفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بسداد كافة ديون الأندية السعودية .

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية عن قيام ولي العهد السعودي بسداد جميع الديون المتراكمة علي الأندية السعودية مما يساهم في زيادة الاستثمار في الكرة السعودية و مشاركتها في كافة المحافل الآسيوية التي منعت من المشاركة فيها بسبب الديون المالية .

يذكر أن الأندية السعودية تعاني من تراكم الديون المالية علي ميزانيتها مما تسبب علي سبيل المثال في عدم إشتراك نادي إتحاد جدة السعودي في دوري أبطال آسيا في المواسم الأخيرة .

