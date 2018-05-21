3 أسباب وراء اهتمام المشاهد المصرى بقناة Sbc السعودية

• استبعاد إبراهيم عيسى من «أرض النفاق».. وعرض مسلسلى هنيدى ويسرا بعد تأجيلهما فى مصر.. وعدم المبالغة فى الفواصل الإعلانية



مع بداية المارثون الرمضانى أطلقت الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون السعودى قناة sbc الترفيهية، مستعينة بـ 5 مسلسلات مصرية لكبار نجوم الدراما، هى «عوالم خفية» لعادل إمام، و«بالحجم العائلى» ليحيى الفخرانى، و«لدينا أقوال أخرى» ليسرا، و«أرض النفاق» لمحمد هنيدى»، و«اختفاء» لنيللى كريم.

وsbc هى اختصار لـ saudi broadcasting corporation، حصلت على نفس تردد القناة الثقافية السعودية على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وتم اختيار «مستقبلنا وصل» شعارًا لها، فيما كانت حملتها الترويجية التى انطلقت 17 إبريل الماضى، تحت شعار «غصب تحبها».

القناة السعودية الوليدة، أثارت اهتمام المشاهد المصرى لثلاثة أسباب رئيسية، الأول حصولها على 5 مسلسلات مصرية لكبار النجوم بعضها حصرى فى الخليج، مثل «عوالم خفية» للزعيم عادل إمام، و«بالحجم العائلى» للفنان الكبير يحيى الفخرانى، و«اختفاء للفنانة نيللى كريم»، بالإضافة إلى مسلسلى «أرض النفاق» لمحمد هنيدى، و«لدينا أقوال أخرى» ليسرا، اللذان أعلنت قنوات on تأجيلهما وخروجهما من السباق الرمضانى فى مصر قبل انطلاق الماراثون بأسبوع فقط، لتخدم الظروف القناة السعودية ويذهب إليها جمهور النجمين مضطرا.

السبب الثانى الذى لفت الأنظار لهذه القناة، هو صناعة المنتج جمال العدل نسخة خاصة بها لمسلسل «أرض النفاق» بدون الإعلامى إبراهيم عيسى بعد اعتراض التليفزيون السعودى على وجوده بين أبطال المسلسل، وتم استبداله بالفعل بالفنان سامى مغاورى.

أما السبب الثالث وهو الأهم بالنسبة لكثيرين، أن مدة الفواصل الإعلانية قصيرة وليست مبالغ فيها كما يحدث فى بعض القنوات المصرية، التى يهجرها البعض فى رمضان، ويذهب إلى اليوتيوب حتى لا يضيع وقته فى مشاهدة مادة إعلانية قد تتجاوز فى كثير من الأحيان مدة الحلقة.

يذكر أن موقع قناة sbc الرسمى عبر شبكة الإنترنت، حددت رؤيتها، قائلة: «تسعى المملكة العربية السعودية ـ وهى مهد الإسلام ـ إلى تنمية إعلامية قيمة ومميزة ذات منافع اجتماعية، وثقافية، وبيئية، واقتصادية، انطلاقا من قيمها الإسلامية».

كما أعلنت عن أن هدفها إيصال رسالة السعودية إلى جميع المناطق فى المملكة، وإلى أنحاء العالم، بالكلمة والصورة وباستخدام أحدث الوسائل والتقنية، والعمل على رفع مستوى الأداء البرامجى الإذاعى والتليفزيونى وتطويره.

أما عن رسالتها فأكدت أنها ستكون، الأداء الكفء للخدمة الإذاعية والتليفزيونية، وضمان توجيهها لخدمة المصلحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير نشاط ومفاهيم الإعلام الإذاعى بنوعيه المسموع والمرئى، وإرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية.