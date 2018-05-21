دفاعات جوية روسية في سوريا تتصدى لهجوم جوي على «حميميم»

تصدت الدفاعات الجوية الروسية بقاعدة حميميم، في سوريا، لهجوم جوي استهدف القاعدة العسكرية، يعتقد أنه لطائرات مسيرة، مساء الاثنين، نقلًا عن وسائل إعلام سورية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها للدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة حاولت الاقتراب من قاعدة حميميم.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته بهذا الصدد: "رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي لقاعدة حميميم الروسية، مساء اليوم هدفا جويا صغير الحجم ومجهول الهوية يقترب من المطار"، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابة أو أضرار مادية، لافتة إلى أن "قاعدة حميميم الجوية الروسية تعمل وفقا للنظام العادي".