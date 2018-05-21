نفى الفنان أمير كرارة، ما تردد حول إهانة أهل محافظة الفيوم في مسلسله الرمضاني الحالي «كلبش2»، قائلًا: «أهل الفيوم أحسن ناس وأهل كرم، والمؤلف لم يقصد مطلقًا إهانة أهل الفيوم».



وأضاف «كرارة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الأحد، أن المسلسل لا يسئ لأهل الفيوم، وكل محافظة بها الخير والشر، بالإضافة إلى أن أحداث المسلسل في سياق الدراما، معقبًا: «المشهد حدث موجود داخل الدراما، والموضوع يخص المؤلف أكتر بس المؤلف لم يقصد إهانة أهل الفيوم مطلقًا، وتصادف الأحداث كانت ممكن تحصل في أي مكان آخر».



وأشار إلى أن المشهد تناول زاوية إيجابية هي سعادة أهل الفيوم بالقضاء على البؤر الإجرامية والإرهابية، فضلًا عن إطلاق النساء الزغاريد لانتصار الخير على الشر، وده موجود في كل مكان.



وأثار المسلسل الرمضاني «كلبش2»، في بعض المشاهد الدرامية التي تم تصويرها في محافظة الفيوم، ومركز يوسف الصديق، غضب أهالي الفيوم، وتم رفع دعاوي قضائية ضد المخرج والمؤلف والمنتج، خاصة بعد الإشارة لوجود عناصر إرهابية داخل المحافظة في بعض المشاهد داخل المسلسل.



