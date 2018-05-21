إطلاق نار بالقرب من المركز الثقافي بمدينة مارسيليا الفرنسية

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أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل مساء الاثنين، بإطلاق نيران قرب المركز الثقافي بمدينة مارسيليا الفرنسية.
وعرضت القناة اللقطات الأولية للواقعة، ولم تتوفر تفاصيل حول الحادث.