الحكم بسجن استرالي 12 شهرا مع إيقاف التنفيذ لتصنيعه أسلحة بلاستيكية مقلدة

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تفادى استرالي 28 عاما، حكما بالسجن بعد قيامه بتصنيع أسلحة بلاستيكية مقلدة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، وقام بعرض أحد هذه الأسلحة على شبكة الإنترنت مقابل مليون دولار (735 ألف دولار أمريكي).

وأصدرت قاضية في محكمة نيو ساوث ويلز الجزئية اليوم الثلاثاء حكما بحبس سيسين صن، الذي يهوى ألعاب الفيديو وارتداء ملابس شخصيات كوميدية، لمدة 12 شهرا مع إيقاف التنفيذ.

وقالت القاضية بينلوب واس إن الخطر الذي مثله صن على المجتمع كان ضئيلا للغاية.

وأضافت " لم تكن الأسلحة بها طلقات، ولا يمكن تعبئتها بالطلقات. كان يتم استخدام المسدسات في الألعاب".

وكان قد جرى إلقاء القبض على صن عام 2017 عقب أن عرض أحد المسدسات التي صنعها للبيع مقابل مليون دولار على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي.

واعترف صن بارتكاب عدة تهم تشمل تصنيع مسدس بدون تصريح وحيازة مسدس غير مرخص.

وسلمت القاضية بأن صن لم يكن ينوى بيع السلاح بهذا السعر المرتقع ، ولكنه كان يريد" تقدير عمله كحرفي".

وأشارت القاضية إلى أنه في حال وقوع المسدس المقلد في الأيدي الخطأ " كان يمكن استخدامه لبث الخوف ".