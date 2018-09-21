«التنظيم والإدارة»: يكرم طلبة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

كرم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، اليوم، بمقر الجهاز، أول دفعة تدريب لطلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، مؤكدًا أن الشباب هم حجر الزاوية في بناء تقدم أي أمة، وريادة كل مجتمع.

واستعرض «الشيخ»، بحضور عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، مع الطلبة المتدربين، الجهود المبذولة لرفع مستوى الأداء في الجهاز الإداري للدولة، بجانب تبادل الأراء معهم بشأن وجهة نظرهم في تطوير العملية الإدارية، عقب تجربتهم العملية والميدانية داخل الجهاز.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتفعيل قرار وزير التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، رقم 97 لسنة 2017 بشأن نظام تدريب الشباب بما فيهم شباب طلاب الجامعات، موضحًا أن القرار ينص على فتح وحدات الجهاز الإداري للدولة أمام الشباب لتدريبهم وربط العملية التعليمية بالحياة العملية .

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم خلال صيف العام المقبل تلقي طلبات التدريب لمن يرغب من الشباب الكترونيًا على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بجانب ترشيحات الكليات في مختلف أنحاء الجمهورية .

من جانبه، أشاد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، الدكتور محمود السعيد بهذه التجربة، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا من الكلية على ربط طلابها بسوق العمل، وتلقى التدريبات العملية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وأعرب الطلبة المتدربون، عن سعادتهم بالتدريب في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والاستفادة من الخبرات، والتجارب المختلفة، داخل إدارات الجهاز، مؤكدين على أن هذا التدريب أسهم في تغيير الكثير من المعتقدات الخاطئة، والصورة الذهنية غير الصحيحة التي ارتبطت لديهم بالعمل الإداري داخل مؤسسات الدولة.

وخلال الحفل، تم عرض فيلم تسجيلي للطلبة عن تجربتهم وتقييمهم لها، ورؤيتهم للمستقبل بكل شفافية، بجانب منح الطلاب شهادة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باجتياز التدريب، مبينًا بها مدة التدريب التي استمرت شهرًا كاملاً.