قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك سعيًا لتدعيم حقوق المرأة، أو ما حصلت عليه من مكاسب، من حيث حضانة الطفل أو الخُلع، مستطردًا أن الخُلع هو حق إسلامي أصيل من حقوق المرأة.



وأضاف «النجار»، خلال لقائه مع برنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن من يظن أن هذا الحق دخيل على الإسلام، أو الفقه الإسلامي، فهو مخطئ تمامًا، متابعًا: «فليس من المروءة أو الأخلاق أن يفرض الرجل على المرأة أن تعيش معه وهي غير راضية».



وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية كذلك إلى قصة الرسول مع إحدى زوجاته التي رفضت أن تعيش معه، في أول ليلة من الزواج، فمبجرد أن شعر منها الرفض، قال لها «ألحقي بأهلك».



واستطرد أن هذ الحديث الشريف يؤصل لسنة نبوية مأخوذة عن النبي، تنصف المرأة حتى لا تعيش في جو لا تستطيع أن تثمر فيه، وأن تؤدي من خلاله المقاصد الشرعية، متابعا: «فليس من سنة النبي أن ترغم امرأة على العيش وهي غير راضية».



