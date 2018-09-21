رئيس البنك المركزي الألماني يحذر من سياسات الحماية في ظل المخاوف من صفقات الاستحواذ الصينية

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حذر "ينس فايدمان" رئيس البنك المركزي الألماني اليوم الخميس من اللجوء إلى السياسات الحمائية، في ظل المخاوف من انتقال التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين من خلال استحواذ الشركات الصينية على الشركات الغربية.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني- أمام مؤتمر ينظمه مركز السياسة الأوروبية في مدينة فرايبورج الألمانية: "اعتقد أنه علينا التحلي بحس إدراكي، في هذا السياق ومقاومة الحمائية الاستثمارية".

تأتي تصريحات "فايدمان" في ظل المخاوف من أن يؤدي شراء المستثمرين الصينيين للشركات الغربية، إلى انتقال التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.

كان استحوذ شركة "ميديا جروب" الصينية على شركة صناعة الإنسان الآلي الألمانية "كوكا" في بداية العام الحالي، قد أثار جدلا في ألمانيا.

ولكن "فايدمان" أشار إلى أن الاستثمارات الألمانية في الصين، تزيد بمقدار 16 مرة عن الاستثمارات الصينية في ألمانيا.

وقال "هذه الحقيقة يجب أن تهدئ المخاوف من أي موجة استحواذ من جانب المستثمرين الصينيين".