ترامب «غير راض» عن التفسير السعودي لمقتل خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه "غير راض" عن تفسير السعودية للكيفية التي لقى بها الكاتب الصحفي بجريدة "واشنطن بوست" جمال خاشقجي حتفه في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية.



وقال ترامب للصحفيين "لست راضيا حتى نجد الإجابة" مضيفا أنه ما زال يفكر في العقوبات وإنه سيتحدث إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



ومع ذلك، قال إنه "من الممكن" ألا يكون لدى ولي العهد أي علم عن القتل، وأن إلغاء صفقة السلاح "سيضر بنا أكثر بكثير مما سيضر بهم".



وتقول السعودية إن خاشقجي البالغ من العمر 60 عاما توفي بعد "شجار بالأيدي" في القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري، وقوبلت هذه الرواية بشكوك واسعة النطاق.



وقبل اعترافها يوم السبت، نفت الرياض أن يكون المسؤولون السعوديون على علم بما حدث للصحفي، قائلين إنه غادر القنصلية بعد استلام أوراق تتعلق بزواجه المقبل.



وقال مسؤولون أتراك لوسائل الإعلام إن خاشقجي قُتل وتم تقطيع جثته، وأن لديهم تسجيلات صوتية ومصورة تدعم مزاعمهم.