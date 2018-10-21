تحل اليوم الذكرى 59 لميلاد الفنان الشعبي الراحل حسن الأسمر الذي يعد واحدا من أبرز مقدمي الأغنية الشعبية والمواويل، وبهذه المناسبة نرصد أبرز محطاته الفنية.

اسمه الكامل حسن عبد العزيز الأسمر، ولد في الفنارة بمحافظة الإسماعيلية 21 أكتوبر 1959 وبعدها انتقلت أسرته للعيش في حي العباسية.

ظهر في فترة الثمانينات حينما قدم لون مختلف من الأغاني والمواويل الشعبية التي كان يغنيها المطربين في ذلك الوقت حيث قدم الأسمر الأغاني الحزينة التي تعبر عن عدد كبير من الناس وتقربهم من الحياة الواقعية.

عشق الفن والغناء فبدأ في البحث عن شركة إنتاج حتى وجدها وظهرت أول ألبوماته الغنائية في الثمانينات بعنوان «توهان» ومن خلالها أصبح الأسمر متواجد بقوة على الساحة الشعبية.

قال عنه الموسيقار الراحل عمار الشريعي إنه «من أهم الفنانين الشعبين في مصر والوطن العربي»، وقد أحيا حسن الأسمر حفلات عديدة في أمريكا وأستراليا وغيرها وكان في البداية يرفض السفر خارج مصر بشدة نظرا لحبه وتعلقه بها.

بعد شهرته في الأغاني والمواويل دخل مجال التمثيل حيث شارك في العديد من الأفلام أشهرها ليلة ساخنة، بوابة إبليس، عيون الصقر، وامرأة وخمسة رجال، أما في مجال الدراما فظهر في مسلسل أرابيسك عام 1994، قمر عام 2008، وفي المسرح قام بالتمثيل في مسرحية باللو عام 1997، حمري جبري، ومسرحية الخواف.

آخر ظهور له كان أثناء الغناء في إعلان تجاري لأحد شركات المحمول، وتوفي يوم 7 أغسطس عام 2011 إثر أزمة قلبية حادة ليفارق الحياة عن عمر يناهز 52 عاما.