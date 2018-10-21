وزير المالية: يجب على الوزراء التواجد وسط الشباب والحديث معهم

علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تصريحاته بأنه أصبح وزيرا للمالية وكان والده غفير في مؤتمر للشباب بمحافظة الشرقية، قائلًا: «حسيت بارتياح نفسي لأني كنت أمل لبعض الشباب من خلال كلماتي».



وقال وزير المالية في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، إنه عمل كمدرس في الجامعة وقضى حياته مع الشباب ويرى ضرورة إعطاء أمل للشباب لمواجهة التحديات الراهنة، معقبًا: «وزراء الحكومة عليهم التواجد وسط شباب الجامعات والحديث معهم؛ ليكونوا قدوة لهم».



وأوضح أن الحصول على درجة البكالوريوس والدكتوراه كان أكبر تحدي مر به خلال سنوات دراسته في الجامعة، مؤكدًا أن النماذج الملهمة والناجحة والتجارب الحقيقية يمكنها التأثير في الشباب الحالي، وحثهم على العمل المستمر للوصول إلى أحلامهم وتحقيقها.



يأتي ذلك على خلفية تصريح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس الجمعة، حول أسرته، قائلًا: «أبويا كان غفير وكنا أسرة بسيطة لكني بقيت وزير مالية مصر»، وذلك خلال كلمته ضمن فعاليات منتدى «ابني مشروعك»، الذي أقيم بقصر ثقافة منيا القمح بمحافظة الشرقية، لحث وتوعية الشباب بأهمية القروض، التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



