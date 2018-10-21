تكريم هاني سلامة عن مشواره الفنى بالجامعة البريطانية

كرمت الجامعة البريطانية بالقاهرة، اليوم، الفنان هاني سلامة، عن مجمل أعماله الفنية، و ذلك عقب ندوة مفتوحة مع طلاب الجامعة.

خلال الندوة، تحدث "هانى" عن بداياته مع المخرج يوسف شاهين فى فيلم "المصير"، حيث يرى نفسه من المحظوظين التى كانت بداياتهم الفنية مع هذا المخرج العملاق، وفقًا لوصفه.

تحدث عن ذكرياته مع أهم أفلامه منها الآخر، و الريس عمر حرب، خيانة مشروعة، ويجا، مشيرًا إلى تقديمه للسينما ١٤ فيلما يعتز بهم جميعا، و خاصة فيلم " السلم و الثعبان " الذى اعتبره نقله مهمة فى مشواره الفنى فى مرحلة مختلفة من مشوار.

وأكد عدم وجود نية حتى الآن تقديم جزء ثانى من الفيلم خاصة بعد عودة الفنانة حلا شيحه للتمثيل، كما كشف عن أسباب ابتعاده عن السينما الفترة الأخيرة، كان أبرزها الفترة الصعبة التى مرت بها صناعة السينما بسبب الأحداث السياسية.

كما تحدث عن أعماله الأخيرة فى الدراما التلفزيونية منها مسلسلي "طاقة نور" و "فوق السحاب" في رمضان 2017 و 2018.

وعن استعداده لخوض السباق الرمضانى 2019 بمسلسل جديد مع المخرج رؤوف عبد العزيز ، و الذى يقوم بتحضيره حاليا .

وفى ختام الندوة، قام رئيس الجامعة بتقديم "درع الجامعة" تقديرا لمشواره الفنى الحافل.

وعلى صعيد آخر تعاقد الفنان هاني سلامة، مؤخراً مع شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، على فيلم جديد بعد غياب 8 سنوات عن السينما، من إخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف إسلام حافظ، ويجري حالياً التحضيرات الأولية للإستقرار على الفنانين المشاركين بالعمل.