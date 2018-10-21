فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس السبت، وهذا أبرز ما جاء بالبرامج.



وزارة التعليم تواصل دفاعها عن المنظومة الجديدة



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تسير على الطريق الصحيح في مجال تطوير التعليم، معقبًا: «المشككين في نجاح المنظومة التعليمية الجديدة، مثل التشكيك في عبور خط بارليف».



وأضاف وزير التربية والتعليم، في لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أنه تم تصميم الكتب المدرسية بمقاييس عالمية، وهي كافية للطلاب، موضحًا أن الكتب الخارجية مزورة وليست مجدية للعملية التعليمية.



وأوضح أن الوزارة أبرمت اتفاق مع الناشرين للمساهمة في تقديم محتوى مفيد للطالب والأسرة، مضيفًا أنه تم تدريب المعلمين على التعامل مع الطلاب والمناهج الجديدة لتطبيق المنظومة الجديدة.



وأشاد بدور الآلاف ممن ساهموا في نجاح العملية التعليمة الجديدة والتى تسعى لبناء مستقبل للتعليم في مصر يفيد الأجيال المقبلة، متابعًا: «الانتهاء من بناء السيرفرات التى سيتم استيرادها من الخارج وتركيبها في المدارس يناير المقبل، ونحن على بعد 4 أسابيع من استخدام أجهزة التابلت في المدارس».



وأضاف أنه يراهن على معلمي مصر الشرفاء في العمل على تطوير المنظومة التعليمية، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الاستجابة لبعض المدرسين الذي يروجوا للدروس الخصوصية، والإبلاغ عنهم.



وأوضح أنه تم تغيير سياسة التعليم في مصر، وإعفاء الطلاب من الامتحانات خلال الأربع سنوات الأولى؛ للقضاء على الدروس الخصوصية، مضيفًا أن الطالب فى النظام الجديد لديه أدوات كثيرة تساعده على التعلم.



وأوضح أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتعليم؛ لحل مشاكل التعليم المتراكمة منذ سنوات، مطالبًا المجتمع المدني بالتعاون مع الوزارة لحل مشكلة التعليم لأن الوزارة وحدها لن تستطيع حل المشكلة.



وزارة التموين تدرس تحويل الخبز إلى دعم نقدي بالبطاقات



قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تدرس تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي، لرفع كفاءة منظومة الدعم وتحفيز المواطنين على عدم إهداره.



وأكد خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن الحكومة لا تسعى لخفض الدعم أو تغيير سعر رغيف الخبز وأنه سيبقى بسعر 5 قروش، إلا أنها تسعى لإيصال الدعم لمستحقيه ورفع كفاءة المنظومة.



وأوضح أن الوزارة ستدرس مع مجلس النواب تطبيق هذا الأمر، الذي يعني تحويل رغيف الخبز إلى قيمة نقدية في البطاقة يصرف بها المواطنون الأرغفة، وما يتبقى بالبطاقة يكون في هيئة نقود، مضيفًا أن هذا الأمر يستهدف تحفيز المواطنين لعدم إهدار الخبز وصرفه بهدف تجفيفه ووضعه للطيور.



وذكر أن المنظومة الحالية لا تشجع المواطنين على توفير الخبز لضعف المقابل المادي للرغيف، إلا أنه في حالة وضع قيمة 50 قرشًا بالبطاقة مقابل الرغيف الذي لم يصرف، فإن ذ لك سيكون محفزًا للمواطنين للتوفير وصرف أموال بدلًا من ذلك.



وعن فوائد الدعم النقدي في السلع التموينية، قالإن أهم مميزاته هي الكفاءة، لأن الدعم العيني الذي يكون في صورة سلع قد يصل للمواطنين في حالة غير صالحة، فضلًا عن تكلفة الدعم النقدي 2% بينما في العيني قد تصل إلى 30% بسبب المهدر من السلع، معقبًا: «في الدعم النقدي نكون ضامنين إن الجنيه اللي هيطلع هيروح للمواطن».



وقال إن 4.2 مليون بطاقة تموينية تحمل بيانات خاطئة وبحاجة للتصحيح، مضيفًا أن هذه البطاقات بها أشخاص ببيانات صحيحة ولكنها تحمل بيانات خاطئة لـ6.7 مليون مواطن آخرين، مؤكدًا أنه سيتم حذف الأشخاص ذوي البيانات الخاطئة من البطاقات يوم 7 نوفمبر، الذي يمثل المهلة النهائية لهؤلاءالمواطنين لتحديث بياناتهم وإدخال بيانات صحيحة.



وتابع: «لن نسمح ببقاء بيانات غير سليمة في بطاقات التموين، أو عدد المستفيدين لا يناظرهم أرقام قومية غير مكررة في أي بطاقة»، موضحًا أنه لن يتم وقف البطاقة بالكامل ولكن سيتم حذف الأشخاص ذوي البيانات الخاطئة، والإبقاء على الصحيحة بياناتهم.



وأشار إلى إمكانية تعديل البيانات عبر الموقع الإلكتروني للدعم أو من خلال مكاتب التموين المختلفة، مضيفًا أن الأشخاض الذين لهم بيانات خاطئة، يظهر لهم تنويه بذلك في الوصل الذي يتسلمونه بعد صرف السلع التموينية والخبز.



ونوه بأن الأشخاص الذين لهم بيانات خاطئة وسيتم حذفهم في حالة عدم تعديلها، لن يتمكنوا من الانضمام مجددًا إلا وفقًا للمعايير الجديدة، الي تشترط حدًا للدخل.



وذكر أن هذه الأخطاء في إدخال البيانات وتكرار الأسماء وتزوير الرقم القومي، كانت في الفترة بين عامي 2011 و2016، معقبًا أنه في 2011 كانت تستخرج بطاقات التموين بدون بيانات بداعي ميكنة منظومة الخبز، دون العناية بمنظومة الميكنة وقاعدة البيانات، حتى باتت الوزارة تعاني من «نظام فقد مفهوم النظام»، وفق وصفه.



وأوضح أن فترة سابقة شهدت تزويرًا في البطاقات لدرجة وجود أشخاص في 4 بطاقات مختلفة، مرجعًا هذا التكرار في الأسماء بسبب وجود أكثر من شركة على مستوى الجمهورية لعمل قاعدة بيانات، إلا أن هناك حاليًا قاعدة بيانات واحدة ويتم حذف الأسماء المكررة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، التي تناظر الأسماء والأرقام القومية بقاعدة بيانات السجل المدني بوزارة الداخلية.



قذاف الدم يطالب بتسليم رفات القذافي



وجه منسق العلاقات الليبية المصرية الأسبق، أحمد قذاف الدم، رسالة إلى عقلاء مصراتة لتحكيم العقل وتجميد الخلاف من أجل إعادة بناء ليبيا، مطالبًا إياهم بتسليم رفات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وابنه المعتصم بالله، ووزير دفاعه أبو بكر يونس، إلى عائلاتهم في سرت.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه لابد من أن يُدفنوا وفقًا للتقاليد الإسلامية والأعراف والقيم الإنسانية، موضحًا أن هذه الخطوة ستساهم في حلحلة الوضع الليبي.



وتابع: «هذه الخطوة ضرورية لأننا أنصار القذافي، إن سكتنا عن الأمر لن ننسى هذا الإجراء، ما سيعيق أي تقدم للسلام والاستقرار في ليبيا»، مضيفًا أن الظروف التي مرت بها ليبيا السنوات الماضية هي ما منعت الحديث في هذا الأمر لكنه أصبح ضروريًا الآن لإرساء السلام.



وأوضح أن مدفن العقيد معمر القذافي في مصراته معروفًا بالنسبة لهم لكن لابد أن يتم تسليمه بشكل سلمي، مكررًا تأكيده أن الشعب الليبي برئ من دم «القذافي» الذي قد قتلته دولة أجنبية بواسطة عملائها، وذلك بموجب نتائج التحقيقات مع المقبوض عليهم من منفذي الاغتيال.



متحدث «التنمية المحلية» يكشف تفاصيل مبادرة «صوتك مسموع»



كشف خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها الوزارة، قائلًا إنها تعد إحدى آليات تحقيق خطة مصر 2030، وتستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في الشأن العام.



وأضاف متحدث «التنمية المحلية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن المبادرة تهدف إلى تحديد احتياجات المواطن فيما يتعلق بمكافحة الفساد، ورفع المخلفات والنظافة، وإزالة المباني غير المخططة والعشوائية.



وتابع أن المبادرة تستهدف أيضًا تلقي الشكاوى، والحلول الابتكارية المقدمة من قبل المواطنين لحل شكاوى بعينها في الوحدات المحلية، مضيفًا أنه تم تشكيل وحدات عمل على مستوى غرفة عمليات الوزارة بالتوازي مع المحافظات والوحدات المحلية، لتلقي الشكاوى وإرسالها لذوي الاختصاص للرد عليها، وهناك وحدة لمتابعة الحلول وإرسالها لمقدم الشكوى.



وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طلب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رعاية المبادرة التي تتبناها الوزارة تحت عنوان «صوتك مسموع»، والتي تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام، وتلقي شكواهم ومقترحاتهم لحل المشكلات عبر «01150606783»، أو الصفحة الرسمية للوزارة.



