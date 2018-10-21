محمود سعد عن مقتل خاشقجي: السعودية في موقف دقيق ونتضامن معها

علق الإعلامي محمود سعد، على قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قائلًا: «ما يحدث فى السعودية موقف دقيق لا يفرح أحد، ونتمنى للسلطة والشعب في السعودية السلامة».



وأضاف في برنامجه «باب الخلق»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس السبت، أن الأمة العربية متداخلة ومتشابهة في الجينات، معقبًا: «نتضامن مع السعودية وكلنا كتلة واحدة، وهنفضل أمة عربية بالرغم من فشلنا لنكون وحدة عربية».



وأوضح أن تفكير الرئيس جمال عبد الناصر في الوحدة العربية كان صائبًا، ولكن الأمة فشلت في تحقيق هذا الهدف، متابعًا أنه بالرغم من فشل توحيد الأمة العربية إلا أن هناك تكامل بين الدول فهناك الكثير من المصريين في الكويت والسعودية، والعكس صحيح، وهناك مصاهرة بين جميع البلدان العربية.



وكان النائب العام السعودي، قد أصدر في ساعة مبكرة من أمس السبت، بيانًا أعلن فيه نتائج التحقيقات الأولية في قضية الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، والتي أظهرت وفاته إثر مشاجرة داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.



ومن جانبها، أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس السبت، عن تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية «خاشقجي»، مؤكدة أن هذه الخطوة تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث بشكل شفاف، وتقطع الطريق على أية محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة.



