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قرقاش: التزام السعودية والإمارات بمساعدة اليمن وشعبه تاريخي ومستمر

أبو ظبي- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 21 نوفمبر 2018 - 10:23 ص | آخر تحديث : الأربعاء 21 نوفمبر 2018 - 10:23 ص

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن التزام السعودية والإمارات بمساعدة اليمن وشعبه، تاريخي ومستمر.

وكتب قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الأربعاء، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية: "إن البرنامج السعودي الإماراتي (إمداد) يهدف إلى سد الاحتياجات الغذائية لما بين 10 إلى 12 مليون يمني".

وأضاف أن هذا البرنامج هو مبادرة إنسانية مميزة، تضاف إلى الجهد الإنساني للبلدين في اليمن، مشيرا إلى أن الحاجة لهذا التحرك العاجل مفهومة.

يذكر أن السعودية والإمارات، أعلنتا - أمس الثلاثاء - عن مبادرة جديدة تشمل تقديم 500 مليون دولار إضافية تخصص لأغراض إنسانية للشعب اليمني، وتهدف المبادرة إلى تأمين الغذاء لـ10 - 12 مليون يمني.

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