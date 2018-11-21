منظمة الإنتربول تنتخب رئيسا جديدا لها اليوم

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تنتخب منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) رئيسا جديدا لها اليوم الأربعاء، بعد اختفاء الرئيس السابق في الصين قبل شهرين.

ويبدو أن أبرز المرشحين هما القائم بأعمال رئيس المنظمة، الكوري الجنوبي كيم جونج يانج، ونائب رئيسها الروسي، ألكسندر بروكوبتشوك.

وأثار ترشح الأخير الجدل من الدول الأعضاء التي لديها علاقات متوترة مع موسكو، مثل الجمهوريات السوفيتية السابقة (أوكرانيا وليتوانيا وإستونيا).

وأعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين عن قلقهم.

ويوم أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جاريت ماركيز، إن الولايات المتحدة تدعم "بقوة" المرشح الكوري الجنوبي كيم.

وكانت منظمة الإنتربول، التي تتخذ من ليون مقرا لها، قالت الشهر الماضي إن اختفاء رئيسها السابق مينج هونجوي هي قضية يتعين على الصين وفرنسا حلها.

وقالت السلطات الصينية إن مينج اعتقل بتهمة الفساد، ويزعم أنه استقال غيابيا.

ويجب أن يكمل الرئيس الجديد للمنظمة الفترة المتبقية من ولاية مينج، حتى عام 2020.