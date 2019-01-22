الأهلي يفوز على الزمالك في دوري سوبر السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب نظيره الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات دوري السوبر للمحترفين.

وشهدت المباراة أداءً قويًا من جانب الفريقين، حيث باغت الأهلي بالسيطرة وإنهاء الهجمات بشكل جيد خلال الفترة الأولى، وتألق ابراهيم الجمال في الرميات الثلاثية، وكذلك الأمريكي تود اوبراين في استعادة الكرات، ليتقدم الفريق في النتيجة.

وفي الفترة الثانية تحسّن أداء المنافس، لينجح في العودة إلى اللقاء ويتعادل مع الفريق. وبعد ذلك، حاول الجهاز الفني للأهلي، بقيادة طارق خيري، تعديل الأوضاع، فدفع بعدد من التغييرات لتنشيط النواحي الدفاعية والهجومية، وتألق طارق الغنام ورامي جنيدي، ولكن التقدم استمر لصالح الضيوف في الفترة الثالثة.

وجاءت الفترة الرابعة، لتشهد قتالًا من جانب لاعبي الأهلي لتعديل النتيجة، وظهر محمد أبو النصر، وحاتم البحيري، بشكل مميز، وزادت الإثارة بشكل كبير في اللحظات الأخيرة قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة ٧٠-٦٩.