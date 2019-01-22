ميركل وماكرون يعتزمان التوقيع على معاهدة صداقة جديدة

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تعتزم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توقيع معاهدة صداقة جديدة في مدينة آخن بغرب ألمانيا اليوم الثلاثاء، في الذكرى الـ 56 لتوقيع معاهدة الإليزيه في باريس.

وتلزم معاهدة آخن الجارتين بتعزيز التعاون بشأن سياسات الاتحاد الأوروبي والعمل من أجل سياسة خارجية وأمنية مشتركة، وكذلك تعزيز التكامل الاقتصادي.

وفي مقابلات صحفية قبل الاجتماع، دعا السياسي الألماني المسيحي الديمقراطي المخضرم فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألماني الحالي (بوندستاج)، إلى طموح أكبر في سياسة الاتحاد الأوروبي.

وقال شويبله: "نحتاج مرة أخرى إلى مشاريع تكامل ملموسة وذات مغزى تنم عن أن أوروبا تحقق أشياء ذات أبعاد وجودة مختلفة تماما عن كل بلد بمفردها".

وكان الرئيس الفرنسي شارل ديجول والمستشار الألماني كونراد أديناور قد وقعا في 22 يناير عام 1963معاهدة الاليزيه، التي تنص على إجراء مشاورات منتظمة بين الخصمين السابقين على أعلى مستوى حكومي.