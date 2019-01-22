خال الطفلة يسر ضحية تعذيب والدها وزوجته في الإسكندرية يكشف تفاصيل الواقعة

قال منعم أحمد، خال الطفلة يسر ضحية تعذيب والدها وزوجته في الإسكندرية، إن الحالة الصحية للطفلة لم تستقر حتى الآن، وتعاني من إصابات بالغة في القدم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الاثنين، أن الطفلة مازالت لا تستوعب الموقف، معقبًا: «البنت عندها 13 سنة، وبترد بالعافية علينا مش قادرة تتكلم ومصدومة من اللي حصل فيها، التقيد بالحبال، والرمي في البلكونة في عز السقعة الأيام اللي فاتت دي».

وأوضح أن الطفلة لديها إصابات بالغة في قدمها ومهددة بالبتر، ولا يوجد لها علاج في مصر سوى في إحدى المستشفيات بالمقطم، بحسب ما ذكر أحد الأطباء المصريين المقيمين في السعودية له.

وتابع: «بنتابع مع الدكاترة هنا وهناك الحالة، والمستشفى هنا مأثرتش في حاجة، بس على كلام طبيب مصري في السعودية بدل البتر ممكن تتعالج في مستشفى بتقنية حديثة موجودة في المقطم».

ويُذكر أن نيابة الدخيلة قررت حبس المتهمين والد الطفلة يسر وزوجته في واقعة تعذيب الطفلة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي.