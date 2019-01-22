أبو شقة يدعو لإعداد قانون واضح لمواجهة جشع التجار

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الحكومة بالتدخل وأن تكون وسيط لضبط عملية الأسعار، لنكون أمام منافسة حقيقية.

وأضاف: "كيلو اليوسفي يباع فى الحقل بجنيه واحد فقط، ويباع فى بعض المناطق الشعبية بـ5 جنيهات، ولذلك لابد أن نكون أمام معالجة بالقانون لهذه الظاهرة السبب فى غلاء الأسعار.

وأضاف أبو شقة، خلال كلمته بالندوة التى يعقدها الحزب في إطار مبادرة "الوفد مع مسئول"، أنه يجب على الدولة التدخل كوسيط، واعادة الجمعيات الاستهلاكية، بالنسبة لكل ما يتعلق بغذاء المواطن، موضحا: "يبقى المنتج حينما يشترى من الأصل بجنيه ونصف، ويتم بيعه بـ3 جنيهات، بذلك نكون قد حققنا المصلحة للجميع.

وتابع:" لابد من أن يكون هناك قانون واضح لمواجهة جشع التجار، والوفد يتبني هذا الموضوع.