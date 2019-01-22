صحيفة ألمانية: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعني نهاية العلاقات بين الجانبين

علقت صحيفة ألمانية، اليوم الثلاثاء، على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالقول، إنه رغم الجدل الذي يحيط بالأمر، فإن العلاقات بين الجانبين ستستمر بعض النظر عما يحدث، وأن الانسحاب المنظم لا يزال هو الخيار الأفضل للجميع.

وكتبت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" المحافظة أنه :"في خضم الإثارة التي شهدتها الأيام الماضية، يتم كثيرا نسيان أن اتفاق الانسحاب الذي تم تقديمه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، لا يصف الطبيعة النهائية للعلاقات بين بريطانيا وغيرها من الأوروبيين".

وذكرت أنه "حتى خطة الـbackstop الشهيرة "شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا"... فإنها ستتحقق فقط إذا ما فشل الطرفان في التوصل إلى حل مختلف لعلاقاتهما التجارية وغيرها، وهناك الكثير من النماذج التي يمكن تصورها".

وأضافت أنه "بالنظر للوضع السياسي البائس تماما في بريطانيا، فإنه يظل الأفضل الاتفاق الآن على انسحاب منظم ومن ثم المضي قدما".

وشددت على أن "أي خروجٍ بريطاني غير منظم لن يكون في مصلحة أحد، لا بريطانيا ولا بقية أوروبا".