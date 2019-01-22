أمين عام «مستقبل وطن»: أداء الحكومة 7 ونصف من 10

الخولى: الحزب «فك شفرة» الحياة الحزبية وحرك المياه الراكدة.. وجاهزون لخوض أى انتخابات بنسبة 100% على المقاعد



قال الأمين العام لحزب مستقبل وطن حسام الخولى، إن الحزب يعمل بفكر ثابت استعدادا لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة على نسبة 100% من المقاعد، مضيفا: «لا نغلق الباب بشأن أى تحالفات انتخابية مع أحزاب أخرى، قائلا: إذا كان من الصالح العام عمل تحالفات فسنفعل».



وتوقع الخولى، فى تصريحات لـ«الشروق»، نزول أحزاب سياسية أخرى إلى الشارع خلال الفترة المقبلة، حيث ستحدث «غيرة» من حزب مستقبل وطن، ولن يكون هناك جمود حزبى أوغياب للأحزاب عن الشارع كما يردد البعض، قائلا: إن حزب «مستقبل وطن» استطاع فك شفرة الحياة الحزبية وحرك المياه الراكدة».



ولفت الخولى إلى أن الانتخابات المحلية المقبلة تحتاج إلى 70 ألف مرشح من مختلف أطياف المجتمع، مؤكدا جاهزية حزبه لخوضها من خلال الأنشطة التى يقوم بها فى الشارع، قائلا: «وبهذه الأنشطة نستطيع ضم شخصيات جديدة فى كل أنحاء الجمهورية».



وأضاف: «إن الأحزاب فى السابق كانت تكتفى بالحديث عن السياسية فقط ولم يكن لها علاقة بالمواطنين فى الشارع، حيث كانت بيانات تصدر إما لتؤيد وإما لتندد وهو ما أدى إلى انفصالها التام عن الشارع، موضحا: «أن الشارع لا يبحث عن بيانات الأحزاب ولكن يريدها بجواره لحل مشكلاته، لذلك اقتصر العمل الخدمى على المجتمع المدنى والأهالى فقط خلال الفترة السابقة.



وأوضح، أن الحكومة مستمرة فى أداء ما تم البدء فيه خلال الفترة الماضية، حيث لا تبدأ الحكومة حاليا من الصفر مثل الحكومات السابقة قائلا: «العمل يتم وفقا لخطة 2030، وأى وزير أداؤه ضعيف بيتم تغييره، وأداء الحكومة فى مجملها «7 ونصف من عشرة»، موضحا أنه عند تقييم الحكومة لابد من ربطها بإمكانيات الدولة، مضيفا: «أن رئيس الحزب أشرف رشاد مع الهيئة البرلمانية يحددون أولوية مشروعات القوانين التى سيتقدم بها الحزب فى الفترة المقبلة».



وتابع: «أن الحزب بدء عمله فى عام 2019 بالاستجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، وذلك بالنزول إلى القرى الأكثر فقرا لدعمها وتقديم الخدمات لأهالها، بالإضافة إلى فتح مجمعات طبية فى الشرقية بأسعار رمزية، وذلك بتكلفة 30 مليون جنيه.



وأكد الخولى مواصلة الحزب فى تقديم الخدمات الطبية وعدم الاكتفاء بالقوافل الطبية التى ينظمها، بالإضافة إلى إقامة معارض للسلع التموينية بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء، وإطلاق حملات نظافة فى الشوارع، وتوزيع بطاطين على المحتاجين لمواجهة برد الشتاء، مؤكدا أن عمل الحزب فى الشارع مستمر وبخاصة فى ملفى التعليم والصحة، مضيفا: «نستفيد من سعر الجملة فى السلع التموينية كما نحصل على تخفيض 50%، لتوزيعها على الفقراء بأسعار مخفضة».