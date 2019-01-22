أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 4.5 ألف مهاجر وصلوا في العام الحالي إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط​​​.

وقال السكرتير الصحفي للمفوضية تشارلي ياكسلي - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنه "وصل إلى أوروبا عن طريق البحر في العام الحالي أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة أشخاص، وذلك رغم برودة الجو الشديدة والخطر المحدق".

وأشار ياكسلي إلى أن 113 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا في العام الماضي عن طريق البحر الأبيض المتوسط، منوها بأن حوالي 2262 شخصا منهم لقوا مصرعهم أو اعتبروا في عداد المفقودين خلال محاولة عبورهم البحر المتوسط.

يذكر أن أوروبا تعيش في الوقت الحاضر أخطر أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب عدد من النزاعات العسكرية والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.