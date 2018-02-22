إغلاق شارع الجامعة جزئيا لـ6 ساعات

تُغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء طارق حجاج، شارع الجامعة بشكل جزئي لمدة 6 ساعات، بداية من الساعات الأولى من صباح غدٍ الجمعة؛ لإجراء إصلاحات في خط مياه رئيسي بالشارع.

وقال مصدر أمني بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إن الغلق الجزئي جاء بسبب إجراء إصلاحات بخط المياه الرئيسي بالشارع بعد وجود عطل به، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة للأعمال طلبت غلق الشارع جزئيًا لتمكينها من إجراء الإصلاحات اللازمة.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، تشرف على أعمال إصلاح خط المياه بشارع الجامعة بدء من الساعة 12 ليلا وحتى الساعة 6 صباح غدًا الجمعة، وسط تدعيم الطريق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات، ووضع اللوحات الإرشادية والعلامات المضيئة لإرشاد قائدي المركبات، ومنع ظهور كثافات بمحيط منطقة الإغلاق.