السعودية «قلقة» من تصاعد الهجمات على الغوطة الشرقية

أعربت السعودية، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ من استمرار تصاعد هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القول، إن بلاده تشعر بقلق عميق من استمرار تصاعد هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية، وأثر ذلك على المدنيين هناك.

وشدد المصدر على ضرورة وقف النظام السوري للعنف وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة، وفق المبادئ المتفق عليها والمتمثلة في إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الحكومية السورية كثفت خلال الأيام الماضية قصفها على غوطة دمشق، التي تعد آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق؛ ما أسفر عن سقوط المئات بين قتيل وجريح.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم بشأن الوضع في الغوطة، بعد يوم واحد من تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بأن العمل جار على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول الغوطة الشرقية.

وكان وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف تحدث مؤخرا عن إمكانية إعادة سيناريو اتفاق حلب في الغوطة الشرقية، ما يعني خروج الميليشيات إلى الشمال السوري، مع بقاء المدنيين.