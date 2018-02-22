عبد الحفيظ ينسق مع السفير المصري ترتيبات الإقامة في الجابون

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يقوم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالتنسيق المستمر مع أحمد بكر، سفير مصر في الجابون؛ استعدادًا لإنهاء إجراءات سفر الفريق لمواجهة مونانا في لقاء الإياب من دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا أحد أيام 16,17,18 مارس المقبل.

وأثنى عبدالحفيظ على الجهد المبذول من السفارة المصرية في الجابون؛ لتوفير كافة احتياجات بعثة الأهلي.

واستفسر عبد الحفيظ عن العديد من الأمور الخاصة بفندق الإقامة وملاعب التدريب وتأمين تنقلات بعثة الفريق خلال فترة تواجدها في الجابون.

وأخطر عبدالحفيظ السفير المصري في الجابون، أحمد بكر، بموعد سفره قبل بعثة الفريق الأول بمدة ٤٨ ساعة للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل وصول البعثة.