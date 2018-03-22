«الأعمال المصري الهندي»: 3ونصف مليار دولار حجم التجارة المشتركة بين البلدين

قال الدكتور محي حافظ، عضو مجلس الأعمال المصري الهندي، إن حجم التجارة والأعمال المشتركة بين مصر والهند بلغ 3ونصف مليون دولار، متابعًا أن المجلس يأمل في أن يصل إلى 5 مليار دولار في العام المقبل.

وأضاف «حافظ»، في تصريحات لفضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن مجالات التعاون المصري الهندي جيدة، لافتًا إلى أن الهند أكبر مورد للمواد الدوائية في مصر وتمثل 50% من نسبة صادرات المعدات والآلات ومجال النسيج.

وأوضح أن الهند رقم 1 في مجال البرمجيات على مستوى العالم ومصر في المستوي الخامس، متابعًا أنه تم توقيع عقد بين شركة اتصالات هندية وإحدي الشركات المصرية لإنشاء مصنع لصناعة الهواتف المحمولة في مصر.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية تعمل على تعزيز التعاون بين البلدين، متابعًا أن مصر تميزت في الصناعات البترولية وأنشأت المصنع الأول عالمًيا في مجال دهانات السيارات في الهند.

وتابع أنه تم توقيع اتفاقية مع الهند لإنشاء مدينة طبية في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.2 مليار دولار، مشيدًا بدور السفير حاتم تاج، سفير مصر في الهند في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقد توجه سامح شكري وزير الخارجية، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الهندية نيودلهى لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين مصر والهند؛ لتطوير التعاون وتعزيز التعاون بين البلدين.