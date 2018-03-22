عمرو أديب يهنئ ريهام سعيد على برائتها من قضية خطف الأطفال

هنأ الإعلامي عمرو أديب، الإعلامية ريهام سعيد على برائتها من قضية خطف الأطفال، قائلًا: «ألف مبروك يا ريهام وإن شاء الله تكون آخر المشاكل وآخر الأحزان».



وأضاف «أديب» خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، على فضائية «ON E»، مساء الأربعاء، أن المحاميان جميل السعيد والدكتور محمد أبو شقة، هما من ترافعا عن الإعلامية، موضحًا أنه سيتم صرفها من سجن القناطر غدًا الخميس.



وحكمت الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، مساء الأربعاء، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة خطف الأطفال و4 من فريق عمل برنامج «صبايا الخير»، وأدانت المحكمة المعدة غرام عيسى، وحكمت عليها بعام سجن مع الشغل.



وجاء ذلك على خلفية عرض الإعلامية ريهام سعيد، عبر برنامجها، مقطع فيديو ادعت فيه نجاح أسرة البرنامج في إعادة طفلين مختطفين إلى أهاليهم، وعرضت مداهمة الشرطة للقبض على 3 متهمين في الواقعة، اعترف أحدهم بفعلته بتحريض معدة البرنامج على ارتكابه هذا الجرم، على إثره قررت النيابة حبسها هي والمصور.