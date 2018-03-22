غضب في بريطانيا بسبب جوازات السفر الجديدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لندن تعتزم تكليف شركة "جمالتو" الفرنسية الهولندية بإنتاج جوازات السفر الجديدة الزرقاء التي ستعتمدها بريطانيا، عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن كانت شركة بريطانيا هي التي تتولى مهمة تصنيع الجواز البريطاني الحالي العنابي اللون.

وأثارت هذه التقارير غضبا واسعا في بريطانيا، خاصة في أوساط نواب مجلس العموم المؤيدين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وطالب هؤلاء النواب، اليوم الخميس، وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود بتقديم توضيح لهذا الأمر.

وقال متحدث باسم الوزارة إنه لابد ألا يتم انتاج الجوازات البريطانية داخل بريطانيا.

وثارت حفيظة رئيس شركة دي لا رو المسؤولة حاليا عن انتاج الجوازات البريطانية.

وقال رئيس الشركة مارتن سوثرلاند إن انحياز الحكومة لصالحة شركة في الخارج "مخيب للآمال ومفاجئ"، وأضاف: "الآن سوف يتم إنتاج هذا الرمز للهوية البريطانية في فرنسا".

وأشار رئيس الشركة إلى إنتاج الجوازات البريطانية على مدى عشر سنوات "دون أدنى مشكلة" ولكن هناك الآن من يقدم عرضا أقل منه.